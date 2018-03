Johanniter fahren die Senioren

Älteren Menschen ein Stück Selbstständigkeit zu bewahren, ist das Ziel des Hol- und Bringservice, den der Johanniter-Treff "Unter den Linden" in Schlüsselfeld und Umgebung ab Mitte März starten wird. "Die erste Idee war es, unseren Besuchern, die selbst nicht mobil sind, den Besuch von Veranstaltungen in unserem Treff zu ermöglichen", erzählt Yvonne Wagner, Leiterin des Johanniter-Treffs. Das Angebot des Shuttle-Service wird aber weit darüber hinausgehen: "Wir planen zum Beispiel an zwei Tagen pro Woche als eine Art ,mobiler Einkaufswagen' Einkaufsfahrten zu festen Zeiten, bei denen wir Senioren, aber gerne auch alle anderen Interessierten in Schlüsselfeld und Umgebung abholen und zum Supermarkt oder anderen Läden fahren", erzählt Yvonne Wagner. Möglich sind aber auch Fahrten zu Ärzten, Ämtern oder auch privaten Terminen.



Soziales Miteinander stärken

"Es geht dabei auch darum, soziale Kontakte zu pflegen, die Gesellschaft anderer zu genießen und seine Eigenständigkeit zu bewahren", erklärt Yvonne Wagner. Zielgruppe sind aber nicht nur ältere Menschen, angedacht ist zum Beispiel auch ein Shuttle für Kinder und Jugendliche zu Veranstaltungen in den Ferien.

Der Hol- und Bringservice wird ehrenamtlich organisiert. "Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Bürger bei uns melden, die unser Angebot für ein paar Stunden pro Woche unterstützen und anderen Menschen auf diese Weise helfen möchten", so Yvonne Wagner. "Voraussetzung ist ein Personenbeförderungsschein, den die Fahrer auch kostenfrei über uns machen können." Interessenten wenden sich an die Johanniter: Tel. 09552/981240. red