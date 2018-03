Johannespassion zu Ostern

In einer musikalischen Andacht wird in Hildburghausen und Gauerstadt die Johannespassion von Heinrich Schütz zur Aufführung gelangen. Die Andacht beginnt am Palmsonntag, 25. März, um 17 Uhr in der Christuskirche in Hildburghausen und am Karfreitag, 30. März, um 15 Uhr in der Kirche St. Marien in Gauerstadt. Dazu laden die Stadtkantorei Hildburghausen, die Sängervereinigung Bad Rodach und das Collegium musicum Hildburghausen ein. Solisten sind Julia Lucas (Sopran), Arnd Morgenroth und Torsten Sterzik (beide Bass) sowie Annerose Röder (in Hildburghausen) bzw. Markus Ewald (in Gauerstadt) an der Orgel. red