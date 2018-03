Johannespassion erklingt in der Markgrafenkirche

Anlässlich des 15. Gründungsjubiläums des Dekanats-Chores Kronach erklingt am Karfreitag, 30. März, um 19 Uhr in der Markgrafenkirche die Johannespassion BWV 245, die neben der Matthäus-Passion (BWV 244) die einzige vollständig erhaltene authentische Passion von Johann Sebastian Bach ist.



Schlüsselrolle für den Chor

Eine dramatische Schlüsselrolle kommt dem Chor zu, der eine doppelte Aufgabe versieht: Choräle sowie freie Chorsätze lyrischer oder kontemplativer Art repräsentieren die Gemeinde der Gläubigen, die das Geschehen kommentiert.

Solisten des Konzerts sind Lisa Rothländer (Sopran), Katarina Andersson (Mezzosopran), Sebastian Köchig (Evangelist), Alexander Fröba (Tenor), Rainer Grämer (Jesus), Tobias Germeshausen und Martin Rank (Bariton). Die musikalische Begleitung übernimmt das Popp-Consortium.

Die Gesamtleitung hat der Kronacher Dekanatskantor Marius Popp. Die Kirche ist geheizt. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. red