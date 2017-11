Johanna ist Hollfelds Christkind 2017

Das Hollfelder Christkind heißt in diesem Jahr Johanna Hoch. Die 13-Jährige Schülerin kommt auch aus Hollfeld und belegt dort in der Gesamtschule den neusprachlichen Gymnasialzweig der 8. Klasse. Sie geht sehr gerne zur Schule und liebt vor allem die Fächer Geschichte und Musik. So ist es auch nicht verwunderlich, dass das Gitarrespielen und der Schulchor zu ihren Hobbys gehören. Sie genießt es darüber hinaus, sich in ihr Zimmer zurückzuziehen und stundenlang zu lesen. Leidenschaftlich widmet sie sich auch dem Gardetanz in der Hollfelder Faschingsgesellschaft. Dort hat sie mit vier Jahren das Tanzen begonnen und ist mittlerweile bei den Juniorinnen aktiv. Großen Spaß bereitete ihr in diesem Jahr das Theaterspektakulum zur 1000-Jahr-Feier von Hollfeld, bei dem sie in der Rolle eines verirrten Mädchens an der Aufführung des "Irrglöckleins" mitwirkte.

Johanna ist ein interessiertes und warmherziges Mädchen, das anderen Menschen gerne Freude bereitet. Ein wenig davon möchte sie während der Weihnachtszeit als Christkind in die Gemeinde tragen. gel