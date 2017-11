Jöris löst Kracke ab

Der Verein Focus Europa (Kunst ohne Grenzen) hat einen neuen Vorsitzenden. In der Mitgliederversammlung wurde Stephan Jöris aus Bayreuth zum Nachfolger von Lutz Benno Kracke gewählt.

Seine Stellvertreter sind Horst

Kießling aus Marktredwitz, Robin Seur aus Friedenfels und Marion Kotyba aus Kulmbach. Als Schriftführerin fungiert Margret Wagner aus Lauf und als Schatzmeisterin Angelika Neumann aus Nürnberg.



Ereignisreiches Jahr

Lutz Benno Kracke, der seit 2006 Mitglied bei Focus Europa ist, hatte bereits im März bekanntgegeben, dass er als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen werde.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr konnte er von der erfolgreichen Durchführung von Ausstellungen und Symposien in Italien, Litauen, Serbien, Spanien und natürlich Neudrossenfeld berichten.

Auch im Namen aller Vereinsmitglieder dankten Bürgermeister Harald Hübner und stellvertretender Landrat Dieter Schaar dem scheidenden Vorsitzenden für seinen außerordentlichen Einsatz für Focus Europa und seine Arbeit im Vorstand.

Zweck des Vereins mit Sitz in Neudrossenfeld ist die Förderung des kulturellen Austausches von Künstlern, insbesondere die Darstellung, Förderung und Zusammenführung von Musik, Literatur, Theater, Neuen Medien, Malerei, Grafik, Fotografie, Bildhauerei und Architektur in Oberfranken und deren Austausch mit den Regionen in Europa.

Unmittelbar nach der Wahl fand die erste Sitzung des neuen Vorstands statt. Zum Jahreswechsel soll das sich in Vorbereitung befindende Programm 2018 und dessen Ausrichtung bekanntgegeben werden. red