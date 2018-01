Jörg Dittwar der Ehrengast

Alljährlich laden die Clubfreunde Oberfranken zu einem Grillfest auf dem Grundstück ihres Vorsitzenden Bernd Hahn im Trebgaster Ortsteil Lindau ein. Auch heuer fanden sich wieder zahlreiche Gäste ein, darunter sogar aus Dessau in Sachsen-Anhalt.

Vorsitzender Michael Schwing erklärte, dass er schon immer Clubfan gewesen sei und auch in Sachsen-Anhalt die Trommel für den FCN rühre. Mittlerweile habe man in Dessau zwölf aktive Mitglieder, für die quasi "jedes Spiel ein Auswärtsspiel" sei.



Hahn neuer Bezirkskoordinator

Bernd Hahn, der mittlerweile auch das Amt des Bezirkskoordinators für Ober- und Unterfranken bekleidet, erklärte, dass sich zu den Fanclubs in Wiesen und Dessau eine echte Freundschaft entwickel haben. Der Bezirk III umfasse derzeit 83 Fanclubs mit rund 7000 Mitgliedern.

Stargast des Grillfests war jedoch der aus Stadtsteinach stammende ehemalige Club-Profi Jörg Dittwar. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit, Menschen für den 1. FC Nürnberg zu begeistern, sagte Dittwar. Er erinnerte auch an die Fan-Legende Otto Scheer, den "Kaiser des Obermains", mit dem er viele gemeinsame Erinnerungen teile.

Entsprechend lobte Jörg Dittwar auch das Engagement der Clubfreunde Oberfranken und von Bernd Hahn, der Scheers Nachfolge angetreten habe.

Hahn machte deutlich, dass man mittlerweile 25 aktive Mitglieder habe und die Tendenz nach oben zeige. Das Grillfest sei jedoch nicht die einzige Veranstaltung. So finde im Vereinsheim monatlich ein Treffen statt.

Jörg Dittwar, der in seiner aktiven Zeit 150 Spiele für den FCN absolvierte, ist seit 2009 auch Bundestrainer der Fußballer mit intellektueller Beeinträchtigung. Diese Menschen, so Dittwar, gäben einem so viel, seien so dankbar und hätten es verdient, viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen und entsprechend unterstützt zu werden.

Hier gäbe es noch sehr viel zu tun, sagte er in Richtung Politik und Wirtschaft. Mark Ständner