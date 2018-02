Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg meldet folgende Ausbildungsstellen, die ab 1. September zu besetzen:

ein/-e Restaurantfachmann/- frau in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens der Quali, Referenznr.: 10000-1154847049-S;

ein Medientechnologe/eine Medientechnologin Druck in Ahorn, vorausgesetzt wird mindestens der Hauptschulabschluss, Referenznr.: 10000-1154459781-S;

ein/-e Verkäufer/-in in Coburg, vorausgesetzt wird mindestens ein Mittlerer Bildungsabschluss, Referenznr.: 10000-1154353042-S.

Information zu den Stellen gibt es unter der Telefonnummer 09561/93177. red