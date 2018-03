Jetzt wird es schaurig

Ein heimatkundlicher Vortrag von Eckhard Witter, Gleicherwiesen, findet am Donnerstag, 29. März, um 19.30 Uhr in der Bücherei am Schlossplatz statt. Der Eintritt ist frei.

Heimatsagen gelten als die ursprünglichste Form der Volksdichtung. Über fast zwei Jahrzehnte sammelte Eckhard Witter mehr als 370 Sagen aus dem Landkreis Hildburghausen und dem Coburger Land. Dabei greift er auf Sagenbücher, regionale Veröffentlichungen, Handschriften und mündliche Überlieferungen als Quellen zurück. In Sagen werden die unterschiedlichsten Themen aufgearbeitet. Man findet Sagen aus vorchristlicher Zeit, über Aberglauben, über besondere Ereignisse, aber auch zur Geschichte der Dörfer und Gegenden, in denen sie handeln. In vier Büchlein hat Eckhard Witter alles aufgeschrieben, um heimatliches Erbe an die Nachkommen weiterzugeben. red