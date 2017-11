Jetzt leuchten die Sänger und Sängerinnen

Große Freude für die Sänger der OBA der Lebenshilfe Bad Kissingen. Monika Fella, die Chefin des Aufsichtsrates, hatte beim Singtreff ein großes Paket dabei mit neuen T-Shirts für die Sänger mit ihrer Leiterin Angelika Albert. Fella bedankte sich für die finanzielle Unterstützung, durch die erst die Beschaffung der neuen Garderobe möglich geworden war. Im März gab es in der Mehrzweckhalle in Oberthulba das dritte Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe. Die Postkapelle Bad Kissingen und die Rucksackmusikanten aus Waldfenster sorgten für gute Stimmung und zum Schluss konnte eine große Geldspende an die Lebenshilfe Bad Kissingen und an die Werkstatt für behinderte Menschen in Nüdlingen fließen. Nun konnten Stefan Matthes, Dirigent der Postkapelle, und Ludwig Kleinhenz von den Rucksackmusikanten sich überzeugen, wie ihre Spende bei den Sängern ankam. In allen Farben leuchten nun die Mitglieder des Singtreffes. Dann schmetterten die nun wirklich "Bunten OBA-Sänger" ihr neues Lied: "Wir sind kess, wir sind Kiss..., gute Laune ist gewiss..." red