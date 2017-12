Jetzt kommen die Bürger zu Wort

Die Bürgerversammlungen für die einzelnen Ortsteile der Gemeinde Lautertal finden an den nachfolgenden Terminen jeweils um 19.30 Uhr statt: Dienstag, 7. November, für die Ortsteile Tiefenlauter und Neukirchen, in der Gastwirtschaft Raab, Eisfelder Straße 8; Donnerstag, 9. November, für den Ortsteil Oberlauter, im Sportheim des TSV Oberlauter, Beuerfelder Straße 4; Dienstag, 14. November, für den Ortsteil Unterlauter, in der Sportgaststätte des TSV Unterlauter, Lauterstraße 1 und am Mittwoch, 15. November, für die Ortsteile Tremersdorf und Rottenbach, im Gasthaus Zum Eisenhammer, Tremersdorfer Straße 7. Die Tagesordnung für alle Veranstaltungen sieht nach der Begrüßung den Bericht der Gemeindeverwaltung sowie Aussprache und Wünsche vor. Alle Bürger der Gemeinde sind zu den jeweiligen Versammlungen eingeladen, aktiv am kommunalpolitischen Geschehen in der Gemeinde teilzunehmen und Anliegen sowie Wünsche bei dieser Aussprache vorzulegen, damit sich der Gemeinderat und die Verwaltung mit den Problemen befassen und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur Verbesserung des Gemeinwohles einleiten kann. Weiterhin findet am Mittwoch, 22. November, um 17 Uhr, die erste Jungbürgerversammlung für alle Lautertaler Kinder und Jugendlichen in der Ausstellungshalle der Firma Nicklas Landtechnik statt. red