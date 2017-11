Jetzt heiraten die Prinzen offiziell

Oberlangenstadt — Gerald Fischer und Dirk Stauch sind sich sicher: Sie wollen die sogenannte "Umwandlung" beantragen. Dabei wird die eingetragene Lebenspartnerschaft im Standesamt zu einer Ehe aufgewertet.

Seit dem 1. Oktober ist das für alle homosexuellen Paare möglich, die eine "Verpartnerung" eingegangen sind. Durch die rechtliche Gleichstellung soll eine gesellschaftliche Akzeptanz geschafft werden.



Tolerante Gesellschaft

Ein Zeichen der Gleichberechtigung haben die beiden Oberlangenstädter bereits 2014 gesetzt. Damals erregten sie viel Aufsehen, als sie als das erste schwule Faschingsprinzenpaar Frankens inthronisiert wurden.

Zur abschließenden Krönung ihrer Regentschaft gaben sie sich zum Amtsaustritt, am 11. November 2016, im Küpser Standesamt und später zum Rathaussturm erneut das "Jawort". Sie wollten damit "noch eins oben drauf setzen", erklärt Gerald Fischer.



Positive Reaktionen

Ihre Regentschaft und die darauffolgende Lebenspartnerschaft seien bei der Bevölkerung durchaus positiv aufgenommen worden. Wann schließlich die richtige Trauung erfolgt, wissen sie noch nicht. "Eigentlich wollten wir die Umwandlung in diesem Jahr auch wieder am 11. November machen". Doch sein Partner sei leider nicht vor Ort. "Vielleicht fällt mir ja noch ein witziges Datum im neuen Jahr ein", witzelt der Mittvierziger.

Zwar findet es der ehemalige Prinz schade, dass es vor einem Jahr noch nicht die Ehe für alle gab, allerdings hätten sie auch nicht darauf gewartet. "Wir haben trotzdem unser Ding gemacht", erklärt er. Für sie war das Ende ihrer Regentschaft der perfekte Zeitpunkt, sich zueinander zu bekennen.

Schon damals sprachen sie von einer Hochzeit, obwohl es im formellen Sinn keine richtige Heirat war. Mit Trauzeugen, Ringen und vielen Gästen besiegelten sie damals in Hochzeitsanzügen gekleidet den Bund fürs Leben.

Eine Umwandlung sei für sie eher Formsache. "Für uns macht das kaum einen Unterschied", erklärt Gerald Fischer. Eine große Hochzeitsfeier wie im vergangenen Jahr wird es daher auch nicht mehr geben. Dennoch steht für sie fest: "Wir wollen auf jeden Fall die Umwandlung machen, damit die Sache rund ist, man also endlich richtig verheiratet ist."

Vor der Öffnung der Ehe hatten homosexuelle Lebenspartner weniger Rechte als verheiratete Paare. So gab es zum Beispiel erhebliche Einschränkungen im Adoptionsrecht. Die gleichgeschlechtliche Ehe stellt homosexuelle Paare erstmals rechtlich mit heterosexuellen Ehepaaren gleich. Für die Oberlangenstädter ist das aber weniger interessant: "Wir hatten sowieso nicht vor, ein Kind zu adoptieren."

Dennoch sei die rechtliche Gleichstellung ein wichtiger Schritt für die Homosexuellen und deren Akzeptanz in der Gesellschaft. Generell würde er jedem zu einer Ehe raten, doch das "muss ja, unabhängig von der Sexualität, jedes Paar für sich selbst entscheiden".



Wenig Anfragen in der Region

Gerald Fischer und Dirk Stauch erhielten sogar von mehreren Standesämtern Anfragen zur Verpartnerung, bevor sie sich für Küps entschieden. Sie gehören damit zu den wenigen in der Region, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind.



Fünf Lebenspartnerschaften

Einzig in den Standesämtern Tettau und Kronach wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt fünf weitere Lebenspartnerschaften begründet. Einzelne Umwandlungs-Anfragen gaben es bisher nur im Standesamt Kronach.

Da die Zahl der geschlossenen Lebenspartnerschaften in der Region äußerst gering ist, wird in den Standesämtern auch mit wenigen Ehe- oder Umwandlungs-Anträgen von homosexuellen Paaren gerechnet. Die ehemaligen Prinzen werden dann wohl auch wieder mit ihrer geplanten Umwandlung im kommenden Jahr für Aufsehen sorgen.