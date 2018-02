Jetzt für Bürgerpreis bewerben

red



100 Jahre nach der Gründung des Freistaats setzt sich fast jeder Zweite in Bayern ehrenamtlich für das Zusammenleben und unsere Gesellschaft ein - an ganz unterschiedlichen Stellen und in den verschiedensten Formen. Um die Vielfalt dieses großartigen bürgerschaftlichen Engagements zu würdigen, vergibt der Bayerische Landtag jährlich seinen Bürgerpreis.Dieses Jahr steht der Preis unter dem Leitthema: "Bayern leben Europa". Das teilt die aus Kulmbach stammende Landtagsvizepräsidentin Inge Aures (SPD) mit. "Europa befindet sich in einer Umbruchsphase. Seit einigen Jahren beherrschen allzu oft Probleme, Konflikte und Auflösungserscheinungen die Debatten, wenn es um die Europäische Union, aber auch Europa ganz grundsätzlich geht. Gleichzeitig setzen sich auch in Bayern gerade vor diesem Hintergrund zunehmend Bürgerinnen und Bürger dafür ein, auf die enormen Vorzüge und herausragenden Errungenschaften des geeinten Kontinents aufmerksam zu machen", betont MdL Inge Aures.Entsprechende ehrenamtliche Projekte und Bündnisse können sich bis Freitag, 9. März, um den Bürgerpreis des Bayerischen Landtags 2018 bewerben. Der Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert. Alle Informationen rund um die Bewerbung findet man auf der Internetseite www.buergerpreis-bayern.de