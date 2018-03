Jesus und der Chamäleonvogel

Die Kinder des katholischen Kindergartens St. Josef in Wallenfels hatten bereits zum dritten Mal zur Kreuzwegandacht in die Kapelle des Caritas Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth eingeladen und hatten diesmal den Chamäleonvogel im Gepäck. Dabei handelt es sich um einen bunten Vogel aus einem Buch des Autors Hermann-Josef Frisch.

Dieses erzählt die Ostergeschichte einmal anders. Es werden zwar auch Jesu Leben und Sterben kindgerecht geschildert, jedoch spielt der Chamäleonvogel eine entscheidende Rolle. Sein Gefieder ändert sich je nach Gemütszustand. Ist er glücklich, leuchten seine Federn in allen Farben, aber je trauriger er wird, desto dunkler und grauer und trostloser werden die Federn.

Begleitet wurden die Kinder vom evangelischen Pfarrer Andreas Krauter aus Marktrodach, der im Sinne der Ökumene die Andacht unterstützte, auch musikalisch auf der Gitarre. Neben den Bewohnern des Altenheims hatten sich auch zahlreiche Mitglieder des Seniorenclubs Wallenfels eingefunden, um sich zusammen mit den Kindern auf Ostern vorzubereiten.

Zu Beginn begrüßten die Kinder mit wedelnden Zweigen Jesu Einzug in Jerusalem, danach meldete sich der bunte Chamäleonvogel zu Wort. Die Vorschulkinder stellten ihr schauspielerisches Können unter Beweis, indem sie den Leidensweg Jesu darstellten. Auch der Chamäleonvogel war nach dem Einzug in Jerusalem voller Freude und ganz bunt. Doch je näher das Kreuz von Golgotha kam, desto dunkler und trauriger wurde er. Und dabei wurde unter den Gitarrenklängen Krauters so manche Träne verdrückt.

Im Anschluss an die Andacht dankte Seniorenclub-Vorsitzende Rosi Henschel den Kindern mit einem bunten Chamäleonvogel zum Umhängen. sd