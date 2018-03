Jesus und das Rotkehlchen

"Als Gott unsere Welt erschuf, schuf er auch einen kleinen Vogel. Der war ganz und gar grau. Aber Gott nannte ihn Rotkehlchen." So beginnt die Geschichte, wie Leiden und Auferstehung Jesu Christi einem kleinen, unscheinbaren Vogel zu seinem Namen verhalf. Es singen und spielen am Sonntag, 25. März, um 10.30 Uhr Kinder und Erwachsene der Salvatorgemeinde und der beiden Kinderhäuser in der Kirche. Das Bühnenbild, die Zeichnungen, gestaltete Tanja Faustmann. Die Gottesdienstbesucher werden in das Geschehen mit einbezogen. Der erste Teil am Palmsonntag erzählt aus der Sicht des Rotkehlchens das Geschehen bis zur Kreuzigung. Der zweite Teil am Ostersonntag, 1. April, verkündet das Wunder der Auferstehung. red