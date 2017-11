Zum Krabbelgottesdienst "Jesus Licht macht uns froh" lädt die evangelische Kirchengemeinde am heutigen Freitag um 15.30 Uhr ins Gemeindehaus, Balthasar-Neumann-Straße 4, ein. Der Krabbelgottesdienst wendet sich an alle Kinder bis fünf Jahren samt Eltern und Geschwistern und soll ein kostenloser Beitrag zur ganzheitlichen Erziehung der Kinder sein. Dabei geht es so lustig und lebendig zu, wie der Name es sagt. Nach dem Gottesdienst stehen Kaffee, Saft und Getränke für alle bereit. red