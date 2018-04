Jens Wimmers liest in Adelsdorf

Am Freitag, 13. April, wird Jens Wimmers bei Bücher Schmidt (Hauptstraße 6) in Adelsdorf ab 19 Uhr das philosophische Sachbuch "Linjis Weg zum Glück" präsentieren. Philosophische Erkenntnis und Glücksempfinden sind Leistungen eines geschulten Bewusstseins. Was kann man tun, wenn man diesen Weg bestreiten möchte? In seinem Sachbuch stellt Wimmers den Ansatz, der Achtsamkeit und rationales Denken verbindet, vor. red