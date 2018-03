Das Problem der Wohnungsnot, das inzwischen auch Familien aus der Mittelschicht umtreibt, thematisiert die Caritas im Erzbistum Bamberg bei der diesjährigen Frühjahrssammlung. Unter der Überschrift "Jeder Mensch braucht ein Zuhause" bitten Caritas und Pfarreien vom 26. Februar bis 4. März um Spenden für ihre soziale Arbeit. Eröffnet wird die Caritas-Frühjahrssammlung für das Erzbistum Bamberg mit einem diözesanen Auftaktgottesdienst am Sonntag, 25. Februar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Heinrich in Fürth (Kaiserstraße 113). Hauptzelebrant und Prediger ist

Weihbischof Herwig Gössl.

Kirche und Caritas versuchen laut der Pressemitteilung, auf die Probleme der Wohnungsnot zu reagieren. Menschen, deren Einkommen für eine bedarfsgerechte Wohnung nicht ausreicht, können sich an die Allgemeine Soziale Beratung wenden. Die Berater unterstützen sie etwa dabei, Wohngeld zu beantragen. Pfarreien und Beratungsstellen können individuelle Hilfen oder Darlehen bei den Hilfsfonds des Diözesan-Caritasverbandes beantragen.

Vom Ertrag der Sammlung erhalten in der Erzdiözese Bamberg die Pfarreien 40 Prozent für ihre eigenen sozial-karitativen Aufgaben. Je 30 Prozent gehen an den Diözesan-Caritasverband und an die Stadt- und Kreis-Caritasverbände zur Finanzierung jener Angebote, die stark von Eigenmitteln der Caritas leben. Die Haustürsammlung wird von Ehrenamtlichen der Pfarreien durchgeführt. Rund 3000 Freiwillige gehen im Erzbistum Bamberg in der Sammlungswoche zu den Bürgern und bitten um eine Spende für die Caritas. red