Jeder Bauherr soll einen Baum pflanzen

Uehlfeld — Über das Wohngebiet "Am Gänsweiher" wurde am Freitgabend im Gemeinderat Uehlfeld diskutiert. So möchte man ein vereinfachtes Verfahren durchführen. Das beinhaltet, dass ein Bebauungsplan ohne Umweltbericht entwickelt werden kann.



Fledermäuse gesichtet

Laut Volker Oley, der das Projekt leitet, spare man dadurch Zeit und Kosten. Gleichzeitig möchte man eine frühe Bürgerbeteiligung, um im Bedarfsfall noch etwas ausbessern zu können. Die geplanten Baumaßnahmen werden für die Umwelt allerdings als unbedenklich eingeschätzt. "Es sind etliche Lebewesen in diesem Bereich gefunden worden", erklärt Oley. Es bestehe aber keine Gefahr für die Lebensräume.

So stehen auch Fledermäuse auf der Liste der Tiere, die in diesem Bereich gesichtet wurden. Insgesamt erstreckt sich das neue Wohngebiet auf über 35 216 Quadratkilometer. Davon sind 25 657 Quadratkilometer private Grundstücksflächen.



Ohne gestalterische Auflagen

Für die Grundstücksbesitzer möchte man aber nur die Rahmenbedingungen vorschreiben, den Stil des Hauses oder des Gartens möchte die Gemeinde hingegen nicht bestimmen. "Wir wollen keine gestalterischen Auflagen", erklärt dazu Oley. Aktuell sind zwei Geschosse zulässig bei einer Gesamthöhe von 8,50 Meter.

Die Einfriedungen des Grundstücks sind laut der Grünordnung so zu errichten, dass Tiere den Zaun auch weiterhin überqueren können. So wird eine "weiche Einfriedung", also zum Beispiel eine Hecke, statt einer harten empfohlen.

Auch Straßenbäume sind vorgesehen. Des Weiteren empfiehlt Oley die verpflichtende Anpflanzung von einem Baum pro Grundstück.

Generell möchte Bürgermeister Stöcker den zukünftigen Uehlfeldern aber möglichst viel Freiraum lassen. "Ich will da nicht zu viel angreifen", sagt er. Stöcker weiter: "Sie sollen es so gestalten, damit sie zufrieden sind."



Zu schnell durch Tragelhöchstädt

Beim Geschwindigkeitsbericht der Polizei Neustadt/Aisch wurden im dritten Quartal 2017 rund um Uehlfeld 74 Fahrzeugführer beanstandet. Dies erklärte Bürgermeister Werner Stöcker (CSU) in der Gemeinderatssitzung.

Sechs Halter davon wurden mit Punkten bestraft, während sogar vier der Führerschein entzogen werden musste. Am schnellsten fuhr in diesem Zeitraum ein Fahrer in Tragelhöchstädt. Er erreichte 97 Kilometer pro Stunde.