Anna legte einen Spagat hin. Ein Junge bewies seine Sportlichkeit durch einen Purzelbaum. Eher ungewöhnlich, so etwas auf dem Laufsteg präsentiert zu bekommen. Bei der Modenschau zum Saisonauftakt im Hause Murk legten sich die "Models" so richtig ins Zeug. Zusammen mit Moderatorin Diana Schell hatte das Modehaus für die Show zwar einige Profis verpflichtet. Die Mehrzahl der Damen und Herren auf dem Laufsteg kam jedoch aus dem eigenen Haus.

Sternenlichter durchfluteten den Eventraum. Zum Saisonauftakt gab es Fashion für die ganze Familie, für jeden Anlass und für jede Größe zu sehen. Angefangen bei den Jüngsten, die in Steppjacken und Pudelmützen warm verpackt, ihren Beifall genossen, bis hin zur Festmode. Trendfarben sind in diesem Herbst und Winter dunkle Rottöne, Oliv und erdiges Braun. "Ein wenig wie Indian Summer", schwärmte die Moderatorin. Der modische Herr trage in dieser Saison Pulli statt Hemd unterm Sakko.



Königinnen der Nacht

Unter dem Beifall der anwesenden Damen, die in der Überzahl waren, wurde aber auch gezeigt, was der Mann von heute unter der Hose trägt. Zusammen mit reizenden Königinnen der Nacht, die in zarten Dessous und nachtblauen Überwürfen über den Catwalk schwebten, konnten die ansehnlichen Herren bewundert werden.

Natürlich gab es auch einen Rundumschlag durch die ganz normale Alltagsmode - von Outdoorbekleidung bekannter Markenhersteller bis zur Businessmode. Bei der aktuellen Jeansmode wurde deutlich, dass nahezu alles möglich ist: "Mom-Jeans" mit hoher Taille, die jeder Frau stehen, sollen jedoch besonders nachgefragt sein. Gleichberechtigt daneben halten sich weiterhin Skinny Jeans, Boyfriend-Jeans, gekrempelte oder ausgefranste Hosenformen.

Mit zünftiger Musik wurde die Trachtenmode angesagt. 400 Quadratmeter nimmt die Trachtenabteilung im Wachenrother Bekleidungshaus ein. "Dirndl geht immer", so die Modeexpertin. Zu Zeiten von Oktoberfest und Kirchweihen natürlich ganz besonders. Beim großen Finale begeisterte noch ein Brautpaar. Das Kleid - ein Traum in Weiß aus fließendem Material, Spitze und Glitzerstickerei.