Jazzclub Bamberg hat jetzt 500 Mitglieder

Der Jazz in Bamberg zählt immer mehr organisierte Liebhaber: Zum ersten Mal in seiner über 40-jährigen Geschichte hat der Jazzclub die Schwelle von 500 Mitgliedern erreicht.

Diese Zahl und viele mehr wurden bei der Jahreshauptversammlung im Jazzkeller in der Oberen Sandstraße genannt. Erste Vorsitzende Marianne Benz und ihre beiden Vorstandskollegen Peter Makowsky sowie Mathias Polz berichteten von vielen sehr gut besuchten Konzerten im Jahr 2017 und einem auf Vordermann gebrachten Clublokal: Das alte Klavier wurde durch einen neuen Flügel ersetzt, die Heizung erneuert, auch in die Bühnen- und Thekentechnik einiges investiert. Möglich waren die außergewöhnlich hohen Ausgaben im vergangenen Jahr dank des Spielstättenpreises "Applaus" des bayerischen Staatsministeriums für Kultur und Medien, der dem Bamberger Verein neben der öffentlichen Anerkennung für die ehrenamtlich geleistete Kulturarbeit auch 15 000 Euro einbrachte.

Bei den Neuwahlen wurden, von einer einzigen Enthaltung abgesehen, sämtliche Mitglieder des Vorstands, alle Sachbearbeiter, Beiräte und Rechnungsprüfer einstimmig bestätigt. Der Verein bleibt damit für weitere zwei Jahre in den bewährten Händen.

Allerdings zeichnet sich ein Generationenwechsel ab: Drei Mitglieder des erweiterten Vorstands kündigten an, 2020 nicht mehr zu kandidieren. jb