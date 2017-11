"Jazz meets Klassik" - unter diesem Motto findet am Samstag, 18. November, ab 19.30 Uhr ein Konzert im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil statt. George Gershwin trifft auf Johann Sebastian Bach, dem Jazz - Standard "Autumn leaves" steht "La primavera" von Antonio Vivaldi gegenüber. Große Gefühle vermittelt nicht nur die Romanze Nr. 2 op. 50 von Ludwig van Beethoven, sondern auch "All the things you are" von Jerome Kern.

Dieser spannende musikalische Bogen wird nicht von einem Streichorchester oder einer Bigband vorgetragen, sondern vom Mandolinen- und Gitarrenorchester der Naturfreunde Schweinfurt. Das traditionsreiche Ensemble wiederholt sein erfolgreiches Herbstkonzert nun auch in Zeil und will damit an die lange Tradition der Zupfmusik in Zeil anknüpfen. Mit auf der Bühne sind Mitglieder des ehemaligen Zeiler Zupforchesters, die bei den Schweinfurtern eine musikalische Heimat gefunden haben.

Zwei der klassischen Werke werden mit Solo-Mandoline bereichert, gespielt von Bianca Brand und Christine Heinz. Bei den Jazz- Standards wirken auch Julia Berindei, Gesang, und Klaus Friedel, Schlagzeug, mit.

Julian Habryka ist nicht nur der Dirigent des Orchesters, sondern hat auch alle Stücke des Programms für die filigranen Klänge der Zupfinstrumente bearbeitet. Ob Klassik oder modern - so haben die Musikstücke einen unverwechselbaren Klang.

Für eine Bewirtung der Zuhörer ist gesorgt. Karten gibt es im Vorverkauf im Blumenladen "Pusteblume" am Zeiler Marktplatz.