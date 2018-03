Jazz im Park mit dem Gerry James Duo

Am kommenden Sonntag, 1. April, heißt es "Jazz im Park - Jazzkonzert mit dem Gerry James Duo". Von Piano-Klängen begleitet, gelingt es Gerry James mit seiner variablen Stimme, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, so der Veranstalter. Das Konzert findet in der Georgi-Kurhalle statt und beginnt um 10.30 Uhr. sek