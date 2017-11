Jan Barthel holt den Gesamtsieg

Jan Barthel vom Radsportclub Falke Neustadt bei Coburg hat in der Klasse U17 den Cube-Cup des Jahres 2017 gewonnen. Der U17-Fahrer des RSC Falke belegte nach zwölf Mountainbike-Rennen mit 141 Punkten punktgleich den ersten Platz zusammen mit Marius Thorandt vom Team Icehouse.

Bereits beim ersten Rennen Mitte April in Schneckenlohe machte Jan Barthel auf sich aufmerksam und fuhr dank einer konsequenten Vorbereitung auf den zweiten Platz. Zwei Wochen später in Trieb bei Lichtenfels konnte er sich punktemäßig absetzen.

Auf dem technisch anspruchsvollem Rundkurs setzte er sich vom Anfang an die Spitze des Feldes und gewann nach vier Runden souverän seine Altersklasse. Damit schob sich Jan Barthel auf den ersten Platz in der Cube-Cup-Wertung. In der Folge konnte der Jugendfahrer die Gesamtführung bis zum neunten Rennen in Warmensteinach verteidigen.

Nach diesem Lauf belegte Marius Thorandt den ersten Rang, da der Falke-Nachwuchsfahrer nicht im Fichtelgebirge an den Start gegangen war. Beim nächsten Rennen in Steinbach am Wald konnte Jan Barthel krankheitsbedingt nicht starten, so dass er auf den dritten Gesamtplatz zurückfiel.

Allerdings kehrte er Anfang Oktober in Scheßlitz zu alter Stärke zurück und beendete dieses technisch äußerst anspruchsvolle und schlammige Rennen auf dem zweiten Platz. Nasse und damit rutschige Balken und Baumstämme hatten die Mountainbiker bei diesem Rennen zu meistern.



Alles abverlangt

Der zwölfte Platz beim letzten Rennen in Bayreuth reichte aufgrund der Streichwertungen für den Gesamtsieg der Serie zusammen mit Marius Thorandt. Auch bei diesem Rennen am Grünen Hügel der Festspiel-Stadt verlangte das Wetter den Fahrern alles an Ausdauer, Kraft und Koordination ab: Die niedrigen Temperaturen, gepaart mit ausgiebigem Regen verwandelten die Fahrspuren über Wiesen in schier grundlose und schmierige Trails.

Trainer, Betreuer und Vater Christian Barthel zeigte sich voll des Lobes und zugleich verwundert: "Es ist doch erstaunlich, wie dieses starke Ergebnis trotz des stark nachlassenden Trainingseinsatzes zustande gekommen ist." Im Juni, beim über die Landesgrenzen hinweg bekannten Frankenbike-Radmarathon in Trieb bei Lichtenfels, belegte der U17-Starter auf dem 19 Kilometer langen Kurs den vierten Rang in der Gesamtwertung bei insgesamt 246 Startern. Er sicherte sich souverän den Sieg in seiner Altersklasse.



Vater Christian auf Platz 4

Ebenfalls gute Platzierungen beim Cube-Cup in der Gesamtwertung belegten bei den Herren II (Jg. 1968 bis 1977) die RSC-Falke Fahrer Christian Barthel mit dem vierten sowie RSC-Vorsitzender Rainer Kiesewetter (Herren III, Jg. 1967 und älter) mit einem sechsten Platz.

Auch bei der ersten Coburger Stadt- und Kreismeisterschaft Mitte Oktober im Lautertaler Gemeindeteil Neukirchen - wir berichteten ausführlich - zeigte Jan Barthel eine souveräne Leistung in der Klasse U17: Über die Distanz von 14 Kilometern kam er nach knapp 38 Minuten ins Ziel und war damit fast zwei Minuten schneller als der Erstplatzierte bei den Herren über diese Distanz. rsc