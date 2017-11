Jakobsweg mit dem Rad

Einen Vortrag "Jakobusweg: Per Mountainbike nach Santiago de Compostela" bietet der Verein "BI der Gegenstrom" Elfershausen am Sonntag, 21. Januar, im Schützenhaus an. Walter Lauter ist im Juli 2013 den Weg mit einem FATbike inklusive Campingausrüstung von München bis nach Santiago de Compostela geradelt. Walter Lauter berichtet ab 19 Uhr von seinen Erfahrungen auf dem Pilgerweg. sek