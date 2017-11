Jakobsweg auf zwei Rädern

red



Die Katholische Landvolkbewegung Bamberg (KLB) lädt vom 5. bis 21. Mai 2018 zu einer Radwallfahrt auf dem Jakobsweg von St.-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela ein.Die Anziehungskraft des Pilgerns auf dem Jakobsweg ist seit Jahrhunderten ungebrochen, heißt es in einer Pressemitteilung der KLB. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Pferd - unzählige Menschen machen sich auf den Weg im Zeichen der Muschel. Nun lädt die KLB Menschen ein, mit dem Rad ein Stück des Weges gemeinsam zu fahren. Ausgangspunkt ist St.-Jean-le-Vieux, von dort aus fahren die Teilnehmer auf dem Jakobsweg über Pamplona und León bis nach Santiago de Compostela, das schon im Mittelalter Treffpunkt vieler Jakobspilger war. Die Wegstrecke ist anspruchsvoll, so dass neben der Bereitschaft, sich auf eine Gruppe einzulassen, körperliche Fitness notwendig ist. Es sind unterwegs ausreichend Pausen eingeplant, um auszuruhen und die landestypischen Vorzüge der Region zu genießen.Das Angebot umfasst den Bustransfer zum Ausgangspunkt und von Santiago de Compostela zurück, Übernachtung mit Halbpension, Mittagsverpflegung auf den Fahrradetappen, Gepäcktransport mit Begleitfahrzeug und Wallfahrtsleitung. Der Preis beläuft sich auf 2049 Euro. Mitglieder der KLB erhalten einen Nachlass in Höhe von 50 Euro. Gelegenheit zur Anmeldung und nähere Informationen gibt es bei der Katholischen Landvolkbewegung der Erzdiözese Bamberg, Heinrichsdamm 32, 96047 Bamberg, Telefon 0951/9230680, E-Mail klb.ba@t-online.de, www.klb-bamberg.de