Jahrzehnte im Glauben treu und fest geborgen

In der Himmelfahrtskirche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zeil konnte das Fest der Jubelkonfirmation gefeiert werden. Insgesamt zehn Gläubige blickten auf ihre damalige Aufnahme in die Gemeinschaft der Erwachsenen zurück, die bis zu stolzen 75 Jahren zurück lag.



Das Glück des Paulus

Unter der Leitung von Pfarrer Hans-Christian Neiber wurde der Gottesdienst unter dem Thema "Das Glück des Paulus" von den diesjährigen Konfirmanten gestaltet, die diese Aufgabe anstatt der sonst üblichen Prüfung ausführten.

Die Jubelkonfirmanden halten seit Jahrzehnten an dem christlichen Glauben fest und erleben damit lebendige Geborgenheit. Unter den Jubelkonfirmanden sind Andreas Winkler (er feierte die Konfirmation vor 25 Jahren), Edith Rahm (50), Ingrid Heim (60), Luise Herpich (75), Karlheinz Schönmann (50), Lydia Hoffmann (50), Margarete Pasquino (50), Ingeborg Hoffmann (50) sowie Dieter Winkler (50).