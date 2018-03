Jahrzehnte im Dienst der Stadt

Sieben Mitarbeiter der Stadt Kulmbach standen bei diesem Ehrenabend besonders im Mittelpunkt: Kulmbachs Oberbürgermeister Henry Schramm ehrte sie für ihren jahrzehntelangen Dienst bei der Stadt beziehungsweise verabschiedete sie in den Ruhestand.

"Sie sind seit mehreren Jahrzehnten bei uns beschäftigt - das beweist eindrucksvoll, welch besonderes Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen und der Stadt über die Jahre gewachsen ist. Sie alle sorgen jeder an seinem Platz täglich dafür, dass Kulmbachs Bürger eine kompetente, bürger- und dienstleistungsorientierte Stadtverwaltung vorfinden" so der OB. Die Jubilare sind in der Verwaltung sowie in der Stadtbücherei im Einsatz.

Darüber hinaus wurden in diesem feierlichen Rahmen vier Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. "Sie alle haben über Jahrzehnte hinweg Tag für Tag eine tolle Arbeit für Ihre Stadt und Ihre Bürgerinnen und Bürger geleistet. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken", so der OB.

Personalratsvorsitzender Hermann Müller und der Geschäftsleitende Beamte der Stadt Kulmbach, Uwe Angermann, bedankten sich ebenfalls bei den Kollegen für das über die Jahre gute und vertrauensvolle Miteinander im Team der Stadt.

Für ihren jahrzehntelangen Dienst in der Stadt wurden ausgezeichnet: Pia Wich und Thomas Tischer sind seit 25 Jahren für die Stadtverwaltung Kulmbach tätig. Ganze vier Jahrzehnte im öffentlichen Dienst ist Robert Hansl - 27 Jahre davon bei der Stadt Kulmbach. In den Ruhestand verabschiedet wurden Katharine Nestmann, Hartmut Arndt, Siegfried Schuberth sowie Brigitte Müller. red