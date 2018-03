Jahrzehnte bei der Scuderia

Die Jahreshauptversammlung des MSC Scuderia Mitwitz im Vereinslokal Gasthof-Hotel Wasserschloss bildete den Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder durch den Vorsitzenden Robert Aumüller. Für 30-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt wurden in Abwesenheit Jürgen Kern und Rudi Heidelberger sowie für 60-jährige Mitgliedschaft das mit 103 Jahren älteste Vereinsmitglied Hermann Schultheis, dem ebenfalls die Ehrung nachgereicht wird. Die Ehrenurkunde sowohl für 40 Jahre im Verein und für Jahre 40-jährige ADAC-Club-Mitgliedschaft konnte Bernd Walter in Empfang nehmen. Die Ehrenurkunde für 50 Jahre im ADAC erhielt außerdem aus der Hand des Sportreferenten des ADAC Nordbayern, Alfred Thomaka, das Ehrenmitglied Arno Hofmann überreicht.

Günter Fletzberger wurde für seinen 2. Platz bei den deutschen Bergmeisterschaften für Historische Fahrzeuge geehrt.

In seinem Bericht erinnerte 1. Vorsitzender Robert Aumüller unter anderem an die sportliche Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr, das 6. Old- und Youngtimertreffen für Pkw, Lkw, Motorräder, Traktoren und Sonderfahrzeuge, das trotz schlechter Witterung sehr gut besucht war. Auch in diesem Jahr findet am Sonntag, 29. April, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr dieses Treffen auf dem Gelände des Schützenvereins Mitwitz und des Einkaufsparkplatzes beim Getränkemarkt im Industriegebiet "Am Riegel " statt.

Die Motorschirmflieger waren vom 23. bis 25. Juni im Harz beim deutschen Motorschirmpokal. Trotz schlechten Wetters wurden insgesamt 71 Starts von sieben Piloten absolviert und alles verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Tom Fick und Günther Fletzberger vertraten den Verein bei fünf Läufen zur Historischen Bergmeisterschaft. Mit dem KR-Team waren vier Fahrer auf verschiedenen Fahrzeugen für den MSC Mitwitz am Start, bei der Historischen Bergmeisterschaft, Speedway, Crossslalom, Bergrennen, Rundstrecke, Slalom und Orientierungsfahrten. hfm