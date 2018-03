Jahresempfang der Freien Demokraten

Der FDP-Kreisverband Bad Kissingen hält am Donnerstag, 22. März, um 16 Uhr seinen Jahresempfang im Eckrisalit Ost des Behördenzentrums Luitpoldbad. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Kreisverbandes, Dr. Hans-Joachim Hofstetter, folgt ein Vortrag von Landtagskandidat Karl Schenk Graf von Stauffenberg zum Thema "Mittendrin statt extrem daneben". Eine Diskussion schließt an. Für Interessierte besteht um 15.30 Uhr die Möglichkeit, an einer kurzen Führung im neuen Behördenzentrum teilzunehmen. sek