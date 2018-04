Beim Jahresempfang der FDP im Behördenzentrum Luitpoldbad gab es unter den Rednern Übereinstimmungen: Stadtrat Dr. Hans-Joachim Hofstetter reklamierte die bessere Beachtung des ländlichen Raumes beim Ausbau des Glasfasernetzes und von Empfang über WLAN im öffentlichen Bereich: Beides sei im Bereich des Landkreises dürftig oder nicht vorhanden.

Karl Graf Stauffenberg, Landtagskandidat für Rhön-Grabfeld-Haßberge, sprach die Vielfalt der Probleme im Ländlichen Raum an und bemängelte die geringe Taktung des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Gesundheitsversorgung in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

Bezirksrätin Adelheid Zimmermann sprach die Mängel des ärztlichen Bereitschaftsdienstes am Wochenende an. Die Patienten außerhalb der Kreisstadt nehmen lange Anfahrten und Wartezeit in Kauf, viele Erkrankte verzichten gar auf die Inanspruchnahme des Bereitschaftsdienstes. Jedenfalls sei das konzentrierte Angebot des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in den Kreisstädten für den ländlichen Raum eine Verschlechterung zu früher.

Oberbürgermeister Kay Blankenburg setzte dann das Thema der Liberalen in seiner Begrüßung: Das Kernthema der FDP seien die Bürgerrechte. Wenn die demokratischen Parteien nicht mehr unterscheidbar in ihren Programmen für den Bürger seien, gäbe es keine Motivation für Wahlen. Ähnlich argumentierte Stauffenberg in der Vorstellung seines Vereins "Mittendrin statt EXTREM daneben": Das Parteiensystem schaffe sich ab, wenn die Mitte der Gesellschaft nicht durch ein demokratisches Angebot an den Bürger gefüllt sei.

Zimmermann erinnerte daran, dass es nicht genüge, einen Landesentwicklungsplan aufzustellen. Die Staatsregierung müsse den Randgebieten mehr bieten als Fördermittel. Es geht um Konzepte, wie der ländliche Raum gestaltet werden muss. red