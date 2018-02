Jahn unterliegt Bayreuth

Die SpVgg Jahn Forchheim hat ein Vorbereitungsspiel auf die Restrunde in der Fußball-Bayernliga Nord gegen die SpVgg Bayreuth verloren. Das scheinbar deutliche 2:6 auf dem anfangs rutschigen Kunstrasen in Neudrossenfeld kam allerdings erst durch drei späte Treffer des Regionalligisten zustande, der sich in der zweiten Halbzeit steigerte.



SpVgg Bayreuth -

Jahn Forchheim 6:2

So leicht, wie es das Ergebnis aussagt, taten sich die höherklassigen Bayreuther nicht. Erst in den letzten zehn Minuten sorgten sie mit drei Treffern für klare Verhältnisse. Der Bayernligist hielt lange gut mit, ließ kaum einen Klassenunterschied erkennen und nutzte seine Konter konsequent. In der zweiten Hälfte kam er allerdings nur noch zu einer Chance (71.).

Der ungewohnte und seifige Untergrund sorgte zunächst für manchen Fehlpass, später gab es auf beiden Seiten jedoch sehenswerte Kombinationen, bei denen die "Altstadt" das größere Quantum an Schnelligkeit und Cleverness besaß. Eine schwere Schulterverletzung des Forchheimer Keepers Patrick Oeser (50.) ließ beide Teams danach etwas vorsichtiger agieren. "Er hat sich die Schulter ausgekugelt und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen", berichtet Jahn-Kapitän Sebastian Schäferlein. Ersatztorwart Steve Chatzigeorgiu meisterte sein Debüt souverän.



Bajrami trifft gegen Ex-Kollegen

Sehenswert war das 2:1 durch Kolbeck per Kopf nach Flanke des fleißigen Mergim Bajrami, der einst das Jahn-Trikot trug (34.). Zehn Minuten zuvor hatte Philipp Nagengast das 1:0 von Böhnlein (18.) auf Querpass von Jens Wartenfelser egalisiert. Adem Selmani sorgte wieder nach Vorarbeit von Wartenfelser schnell für den erneuten Ausgleich, ehe Bajrami gegen seine Ex-Kollegen traf (38.). Knezevic (84./92.) und Bruno (90.) schraubten das Ergebnis spät in die Höhe.

Bei den Forchheimern führten die zahlreichen Auswechslungen nach der Pause zu einem Verlust von Stabilität in der Abwehr. Coach Christian Springer zeigte sich mit der Leistung seiner Schützlinge dennoch zufrieden: "Weil wir uns taktisch gut verhalten und unsere Konter erfolgreich abgeschlossen haben."

Jahn: Oeser (50. Chatzigeorgiou) - Gumbrecht, Hagen (74. Steiner), Müller (74. Titzmann), Adem Selmani (74. Tscherner), Schäferlein (90. Calinoiu), Nagengast, Weiler, Mönius, Wartenfelser (74. Artan Selmani), Güngör