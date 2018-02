Jahn Forchheim bleibt zum achten Mal in Folge ungeschlagen und Erster

Die erste Badminton-Mannschaft der SpVgg Jahn Forchheim verbuchte zum Rückrundenauftakt in Bayreuth in Stammbesetzung einen Sieg und ein Remis und verteidigte die Tabellenführung in der Bezirksoberliga, büßte jedoch einen Punkt gegenüber Verfolger Kronach ein, der beide Spiele gewann. Am kommenden Spieltag kann der Jahn im direkten Duell eine Vorentscheidung herbeiführen.

Die zweite Forchheimer Mannschaft erteilte der dritten in der Bezirksliga wie schon zum Saisonstart die Höchststrafe.



Bezirksoberliga Oberfranken

EC Bayreuth II -

SpVgg Jahn Forchheim 3:5

So deutlich wie Martina Radina und Jana Berger ihr Doppel verloren, entschieden Matthias Rossa und Jens Teichelmann ihr Duell für sich. Jörg Sohns und Andreas Eichstaedt mussten für ihren Erfolg in den dritten Satz. Bayreuth glich im Einzel gegen Sohns aus. Danach bewiesen Rossa, Eichstaedt und Radina im Entscheidungssatz Durchhaltevermögen und brachten den Jahn uneinholbar in Front. Ungewohnte Fehler im gemischten Doppel von Teichelmann/Berger bescherten dem EC Ergebniskosmetik. red



BV Bamberg II -

SpVgg Jahn Forchheim 4:4

Bamberg reiste mit fünf Herren an, um bei der Aufstellung flexibel zu sein. Bei den Herrendoppeln gab es eine Kopie des ersten Duells mit einem klaren und einem knappen Sieg. Die Damen erlebten einen wahren Krimi mit dem glücklicheren Ende im dritten Satz für den BV (24:22). Auch Sohns hatte seinem Gegner im dritten Satz nichts mehr entgegenzusetzen. Rossa musste im zweiten Satz zwar auch in die Verlängerung, siegte aber verdient. Radina gestaltete den ersten Durchgang ausgeglichen, verlor dann jedoch den Faden und das Match. Beim Zwischenstand von 3:3 hatte Eichstaedt in einem verbissen geführten Duell nach kontroversen Situationen das Nachsehen. Das Mixed machte es besser als gegen Bayreuth, so dass es wie im Hinspiel nur ein Unentschieden gegen den Tabellenfünften gab.



Bezirksliga Oberfranken

SpVgg Jahn Forchheim III -

SpVgg Jahn Forchheim II 0:8

Die Zweitvertretung um Karin Adelmann, Isabel Häfner, Florian Lindner, Jan Schwarzmann, Gert Pfeufer und den für Stephan Böhm eingesprungenen Martin Dormann zeigte gegenüber der Dritten mit Sara Spick, Anna Krumm, Holger Wend, Matthias Maaß, Kilian Hanel und Sebastian Drummer erneut keine Gnade.

Der Tabellenführer tritt am 18. Februar in Kronach an. Die auf dem vorletzten Platz stehende Dritte empfängt eine Woche später den EC Bayreuth III in der EGF-Halle, die Erste gleichzeitig die TS Kronach. sd