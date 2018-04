Jagdgenossen treffen sich zur Versammlung

Die Jagdgenossenschaft Zahlbach kommt an die sem Freitag, 6. April, zur Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Zahlbach zusammen. Die Versammlung ist nicht öffentlich und beginnt um 19.30 Uhr. Zusätzlich zu den üblichen Tagesordnungspunkten ist die Beschlussfassung über einen Antrag zum Ausschluss von Schadensersatz bei Verbiss an Gehölzen im Genossenschaftsrevier Zahlbach not wendig, informiert der Ver anstalter. sek