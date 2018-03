Jagdgenossen tagen

Die Jagdgenossenschaft Ober- und Unterbrunn hält ihre nichtöffentliche Jahresversammlung am kommenden Mittwoch, 21. März, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft "Zum Wölf" in Unterbrunn ab. An alle Grundstückseigentümer, die im Jagdkataster Ober- und Unterbrunn eingetragen sind, ergeht Einladung. red