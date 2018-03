Jagdgenossen halten Versammlung

Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Bad Staffelstein-Wiesen findet am Samstag, 31. März, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Thomann in Wiesen statt. Die Jagdgenossen weisen ferner darauf hin, dass das Jagdessen der Reviere Eierberge und Gemeinschaftsrevier am Samstag, 14. April, um 19 Uhr in der gleichen Gastwirtschaft stattfindet. red