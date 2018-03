Jäger warnen vor der Afrikanischen Schweinepest

Bei der Jahreshauptversammlung des Jägervereins Bad Kissingen war hoher Besuch: die neue Bayerische Jagdkönigin Lisa Müller aus Bad Neustadt. Sie wird zwei Jahre lang den BJV repräsentieren.

Helmut Fischer ist der Vorsitzende des Jägervereins Bad Kissingen und der feiert mit einer Hubertusmesse am 3. November um 18 Uhr in der Klosterkirche in Münnerstadt seinen 90. Geburtstag.

Daneben warnte Fischer vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Die ASP ist eine Viruserkrankung der Haus- und Wildschweine und verläuft zu 100 Prozent tödlich. 2017 wurde in Tschechien, 300 Kilometer vor der deutschen Grenze, von ersten Fällen berichtet.

Die Symptome: hohes Fieber

Apathie, blutiger Durchfall, der Tod tritt nach einigen Tagen ein. Die Übertragung geht von Tier zu Tier indirekt durch virusbehaftete Nahrungsmittel (z.B. Wurstwaren vom Schwein) und virusbehaftete Kleidung.

Die Jäger beteiligen sich jetzt an der Überwachung, dem sogenannten Monitoring, bei dem jedes verendete Stück Schwarzwild dem Veterinäramt umgehend gemeldet wird.

Das Amt zieht vor Ort am verendeten Stück Proben. Die Jäger sind dazu aufgerufen, die Schwarzwildbestände konsequent zu bejagen und dass die Hunde von verendeten Stücken fern gehalten werden müssen.

Die Entsorgung der toten Tiere wird durch die Tierkörperbeseitigungsanstalt erfolgen.

Ein erfreulicheres Thema waren die Ehrungen: Ekke Haupt (60 Jahre Mitglied); Eugen Reuscher (50 Jahre Mitglied); Alfons Mahlmeister (50 Jahre Mitglied); Werner Metzler (40 Jahre Mitglied); Norbert Paul (40 Jahre Mitglied); Reinhold Reuscher (40 Jahre Mitglied); Bayerische Jagdkönigin Lisa Müller; Cristian Stöber (25 Jahre Bläser u. 25 Jahre Mitglied); Carsten Schmitt (20 Jahre Bläser); Georg Fleischer (40 Jahre Mitglied) 1. Vorstand Dr. Helmut Fischer. Nicht anwesend: Volker Conrad (40 Jahre Mitglied); Stefan Wirth (25 Jahre Mitglied); Wolfgang Seufert (40 Jahre Mitglied); Lothar Kleinhenz (40 Jahre Mitglied); Rudolf Nöth (60 Jahre Mitglied); Hubertus Warmuth (60 Jahre Mitglied).

Daneben wurden Jungjäger geehrt und neue aufgenommen: Bayerische Jagdkönigin Lisa Müller, Stefan Seidel, Niklas Fischer, Erik Fischer, Marius Wernke, Ines Heid, Nicole Trunk, Arno Dusemann, Kristina Metz, Philipp Nosko, Martina Greubel, Marco Hofmann, Linus Behr, Jungjägerbeauftragter Felix Füller, Uwe Waldner, Joachim Fritz, 1. Vorsitzender Dr. Helmut Fischer. Nicht anwensend: Udo Stenzel, Christian Bühner, Ferdinand Wagner, Berthold Greubel, Kai Bauer, Marco Weißensel, Andreas Seidel, Norbert Holzheimer, Dorothee Bär, Sandro Kirchner, Mario Rüttiger, Michael Voll, Florian Axt, Felix Wachter, Nico Wilm, Florian Wehner. red