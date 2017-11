Jackendieb wurde von einer Zeugin beobachtet

Am späten Donnerstagvormittag stahl ein etwa 40-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in der Robert-Bosch-Straße in Haßfurt mehrere Herrenjacken. Eine Zeugin beobachtete ihn, als er in einem Lkw davonfuhr. Dank des festgestellten Kennzeichens ermittelte die Polizei den Täter. pol