Italienischer Gesangsstil hält Einzug

Saale-Zeitung

Die beiden Sänger Toni Di Napoli und Pietro Pato von "Tenöre4you" präsentieren am Sonntag, 25. März, Live-Gesang im italienischen Gesangsstil. Im Programm stehen Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Rossini-Saal. Toni Di Napoli und Pietro Pato bieten ihren Zuschauern neben einer Lichtshow Welthits wie "Nessun Dorma", "Caruso" oder "You raise me up" und Stücke aus "Titanic" oder "Der Pate". Toni Di Napoli glänzt facettenreich mit seiner unverwechselbaren Stimme. Pietro Pato interpretiert gefühlvoll und ausdrucksstark mit angenehm warmer, weicher Stimme die Welthits der Popmusik. Tickets gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44, per E-Mail ( kissingen-ticket@badkissingen.de ) und in der Geschäftsstelle derin Bad Kissingen. Foto: Agnes Theisen