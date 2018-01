Als es noch viele Menschen gab, die von der Landwirtschaft lebten, besuchte der Pfarrer zum Erntedankfest einen Bauern. Der zeigte ihm voller Stolz seinen Hof mit den bestellten Feldern, den üppig gefüllten Scheunen und dem nagelneuen Milchtank. Der Pfarrer ist sichtlich beeindruckt. Daraufhin ermahnt er den Bauern eindringlich: "Denk daran, wem du das alles zu verdanken hast. Gott hat deine Arbeit gesegnet." "Das mag ja sein", erwiderte der Bauer und fügte hinzu: "Herr Pfarrer, Sie hätten mal sehen sollen, wie heruntergekommen der Hof war, als Gott ihn noch allein bewirtschaftet hat."

Ist also der Erntedank überflüssig geworden? Kaum, denn das Erntedankfest ist ein Zeichen gegen die Gedankenlosigkeit, mit der der moderne Mensch in die vollen Regale der Supermärkte greift in der Meinung, das alles sei selbstverständlich.

Das ist es aber nicht. Wir wissen, dass viele Millionen Menschen auf unserem Globus hungern, kaum das Nötigste zum Leben haben, von Katastrophen heimgesucht werden, die ihnen alle Lebensgrundlagen nehmen. Und die Älteren unter uns können sich selbst noch an Zeiten erinnern, als das tägliche Brot keineswegs selbstverständlich war, sondern ein großes Glück. Nachdenklich stimmt auch dieser Funkspruch der Besatzung eines Ufos an ihren Heimatplaneten: "Hallo, uns geht es gut. Nach unserer Landung auf dem Planeten ,Erde‘ kamen viele Menschen angelaufen und bestaunten unser Raumschiff. Dann zeigten sie uns ihre Flugmaschinen. Aber da war nicht viel Neues. Einiges ist bei uns längst aus der Mode. Danach wollten wir die Umgebung kennenlernen.

Und was jetzt geschah! Auf einer Wiese entdeckten wir etwas so Wunderschönes, dass wir lange kein Wort hervorbringen konnten.

Wir fragten schließlich, welcher Künstler das herrliche Kunstwerk da auf der Wiese geschaffen habe.

Da lachte unser Begleiter nur und sagte: ,Ach, das ist ein Apfelbaum!‘ Wir erfuhren, dass er gar nicht von einem Erdenbewohner gemacht worden ist, sondern einfach so aus der Erde herauswächst. Er war über und über mit rosaroten Kugeln beladen, die aus dem Grün seiner Blätter hervorleuchteten. Ihr könnt euch die Schönheit nicht vorstellen, weil wir ja nur dürres Steppengras kennen! Dann ging unser Begleiter auf den Baum zu, um ein paar dieser rosaroten Kugeln herunterzuholen. Wir wollten ihn daran hindern, dieses Kunstwerk zu zerstören; er aber lachte nur und erklärte, alljährlich wüchsen von selbst neue Äpfel. Aber das war noch nicht alles. Man konnte die Früchte auch essen. Der zarte Duft und der köstliche, frische Geschmack sind unvorstellbar! Und die Erdlinge? Der Anblick des Apfelbaumes ließ sie völlig ungerührt. Sie müssen mit solchen Wundern verwöhnt sein, wenn sie das kaum noch bemerken. Sie leben mitten in einem Paradies mit Millionen solcher Wunder, aber ihre Augen sind blind dafür.

Sie denken sich vielmehr in ihren Köpfen ganz andere vermeintliche Wunderdinge aus, von denen sie das Glück erwarten. Stehen sie nicht ihrem eigenen Glück im Wege?"



Diethard Nemmert ist ständiger Diakon und Lehrer am Gymnasium Alexandrinum in Coburg.