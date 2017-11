Ist das denn jetzt schon Demenz?

Nicht jede Vergesslichkeit im Alter weist auf eine Demenz hin. Was aber, wenn die Verwirrtheit zunimmt und die Fähigkeiten und die Lebensqualität stärker beeinträchtigt? Die Demenzinitiative bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema "Ist das jetzt schon Demenz?" am Donnerstag, 30. November, um 16 Uhr im Sitzungsgebäude des Landratsamtes Bamberg, Ludwigstraße 23, an. Hier erhalten (Früh-)Betroffene, Angehörige und Interessierte grundlegende Informationen über das Krankheitsbild Demenz. Zudem werden konkrete Schritte zur Bewältigung aufgezeigt, von individueller Beratung über Diagnostik und Therapie bis hin zu Hilfen im Alltag. Fachkräfte stehen für einen persönlichen Erstkontakt zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Parkplätze gibt es auf dem Parkdeck hinter dem Amt. red