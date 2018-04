Irrtümer der Erziehung

Die Geschwister-Gummi-Stiftung lädt am Donnerstag, 12. April, zu einem "fit für kids"-Elternabend unter dem Titel "Erziehungsirrtümer" in den Familientreff, Negeleinstraße 5, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Bei diesem Kurs werden alte, lieb gewordene Überlieferungen zum Thema Erziehung auf den Kopf gestellt und hinterfragt. Jede Generation hat ihre Prioritäten und Überzeugungen zum Thema Erziehung. Jede möchte es ein Stück besser machen als die vorangegangene Generation. Dabei stellt jede Zeit ihre eigenen Herausforderungen. Der Abend soll Eltern helfen, dem Bauchgefühl zu vertrauen und den eigenen Weg in der Erziehung der Kinder zu gehen. Referentin ist Martina Maar, Sozialpädagogin und Mitarbeiterin der Mobilen Hilfen der Gummi-Stiftung. Anmeldungen sind online unter www.gummi-stiftung.de oder telefonisch unter 09221/9292-0 möglich. red