Ironischer Blick auf den Kunstbetrieb

Noch gut eine Woche, bis Sonntag, 19. November, ist die Ausstellung "Die Welt ist schön oder Es soll wieder so werden, wie es niemals war" in der Stadtgalerie Bamberg - Villa Dessauer zu sehen. Gezeigt wird die Arbeit von Sebastian Tröger, der kürzlich von Bürgermeister Christian Lange mit dem Volker-Hinniger-Preis 2017 ausgezeichnet wurde.

Der mit 3000 Euro dotierte Kunstpreis der Stadt Bamberg wird alle drei Jahre von einer Fachjury an junge Künstler verliehen. Gestiftet wurde der Preis von Gretel Hinniger im Gedenken an ihren 1988 tödlich verunglückten Sohn, den Maler Volker Hinniger (geb. 1947), der in Bamberg aufgewachsen war. "Er und seine Mutter hätten ganz sicher ihre wahre Freude an der Kunst Sebastian Trögers gehabt", sagte Lange bei der Preisverleihung.



Humor und Selbstironie

Der 31-jährige Nürnberger Künstler setzt sich in seinen Werken kritisch mit dem Zeitgeist und den Kunstepochen auseinander: mit scharfsinnigem Humor und Selbstironie. Dabei darf natürlich auch die kritische Beschäftigung mit dem eigenen Selbstverständnis als Künstler nicht zu kurz kommen. "Toll, dass Skeptizismus so schön und mitreißend sein kann", bekannte in seiner Laudatio Ulrich Flinzer, Professor an der Kunstakademie Nürnberg. Die Ausstellung ist noch bis 19. November donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr in der Stadtgalerie Bamberg - Villa Dessauer zu sehen. red