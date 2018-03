Irische Klänge in der Marienkapelle

Eigentlich steht der St. Patrick's Day am 17. März im Kalender. Wenige Tage später, am Freitag, veranstaltete die Musikschule Herzogenaurach in der renovierten Marienkapelle ein Konzert mit irischer Musik. Auf Blockflöten, Tin Whistle und Harfen spielten die Schülerinnen und Schüler von Uli Nix bekannte und weniger bekannte Tunes von der grünen Insel.

Durch das Programm führte Uli Nix, die auch über den besonderen Stand der Musik in Irland informierte. Die Marienkapelle war mit Interessenten bis auf den letzten Stehplatz gefüllt.

Mit dem Stück Mór-Shiúl Go Tír na Nóg eröffneten die "Luftyogis" Anastasija Bätz, Katrin Eckardt, Xenia Sabelfeld und Leticia Serejo Kunz mit ihren Blockflöten das Konzert. Gut vertreten im Konzert war natürlich die Harfe, das Instrument, das sehr stark mit Irland identifiziert wird und auch als Symbol für Irland auf den Euro-Münzen zu finden ist. So spielte Genoveva Rockel auf der Harfe eine irische Melodie und auch Uli Nix musiziert auf ihrere Harfe.

Ein weiteres wichtiges Instrument waren die Blockflöten. Xenia Sabelfeld an der Blockflöte wurde bei Spancill Hill und weiteren Stücken von Uli Nix an der Harfe unterstützt. Ebenso Magdalena Schröder bei St. Patrick was a Gentleman. Das Blockflöten-Ensemble, bestehend aus Julie Kähler, Klaas Keßler, Gabi Martens, Michaela Protiwa und Lone Wulff, gaben "Miss Murphy", "Der Irlender Tantz" von William Brade oder "Foggy Dew" zum Besten.

Mit unterschiedlichen Instrumenten wie Woodwhistle, Blockflöte und Tinwhistle war Leticia Serejo Kunz zu hören, bei einigen Stücken wie "Musical Priest", "Drowsy Maggie" oder "Ballydesmond Polka" wurde sie von Uli Nix an der Harfe unterstützt.

Für das traditionelle Stück "Siobhán Ní Dhuibhir" zeichnete eine Kombination aus Esther Bischoff und Justus Fischer an den Blockflöten sowie Alena Wagner, Janina Wagner und Uli Nix mit Harfen verantwortlich. Den Abschluss des Programms machte das Blockflötenensemble mit dem bekannten Stück "In Dublin´s Fair City". Die Zuhörer hatten den Liedtext zur Hand und konnten daher mitsingen

Der Dank von Uli Nix ging an alle Beteiligten, besonders Lone Wulff und Leticia Serejo Kunz, die kurzfristig für die erkrankte Hanne Lederhofer eingesprungen waren, und Katha Ort, die diesen Abend mit ihrer Bodhrán so beschwingt bereichert hatte.