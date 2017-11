Investitionsvorhaben im Stadtgebiet standen im Fokus

Bei einer gemeinsamen Sitzung beschäftigten sich Vertreter der Kronacher Ortsverbände von CSU, Frauen-Union und Junger Union insbesondere mit Investitionsvorhaben im Stadtgebiet. Auch die Landespolitik wurde angesprochen.

Die Stadträte äußerten sich anerkennend über den Bericht des Rednitzhembacher Bürgermeisters Jürgen Spahl bei einem Fachgespräch im Landratsamt. Die Vorgehensweise zur Straßensanierung in seiner mittelfränkischen Gemeinde sollte auch in Kronach verstärkt zum Einsatz kommen, wurde angeregt. Ebenso konnte man dem Modell, die Abwicklung der Straßenbaumaßnahmen über eine Stadtwerke-GmbH vorzunehmen, viel Positives abgewinnen. Einige CSU-Mitglieder wiederholten die Forderung nach preiswertem Wohnraum und Bauplätzen in der Stadt.

Fünf Neumitglieder haben sich dem CSU-Ortsverband jüngst angeschlossen, informierte Vorsitzende Angela Hofmann. Zudem werde die Probemitgliedschaft gerne angenommen. Dieses Modell eröffnet die Möglichkeit, den Verband unverbindlich von innen kennenzulernen. Probemitglieder sind zwei Jahre lang beitragsfrei gestellt, dürfen allerdings bei verbandsinternen Wahlen nicht abstimmen.



Spaziergang am ersten Advent

Bereits am ersten Adventssonntag laden die Unionsverbände CSU, FU und JU zu einem geführten Stadtspaziergang durch das vorweihnachtliche Kronach ein. Das traditionelle Dreikönigstreffen Anfang Januar wird ganz im Zeichen der anstehenden Bezirkstags- und Landtagswahlen stehen. Nach einem gemeinsamen Gottesdienstbesuch und anschließendem Essen wird es politisch. Einige Gäste werden zu der öffentlichen Diskussionsveranstaltung erwartet. hs