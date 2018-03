Eine Sitzung des Seniorenbeirats Bad Brückenau findet am Mittwoch, 21. März, in der Georgi-Kurhalle statt. Beginn ist um 14.30 Uhr. Themen sind ein Vortrag von Chefarzt Tobias Goebel "Internistische Erkrankungen im Alter". Tobias Goebel ist Facharzt für Innere Medizin und Geriatrie und langjähriger Chefarzt der Capio Franz von Prümmer Klinik mit Schwerpunkt Akutgeriatrie und geriatrische Rehabilitation. Weitere Themen sind "Öffnung der Fußgängerzone und das Für und Wider" sowie das Sommerfest der Senioren am 17. Juni. Die erste Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks steht für Fragen zur Verfügung. sek