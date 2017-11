Interessierte Firmen als teilnehmende Experten gesucht

Das Klimaschutzmanagement des Landkreises plant für das kommende Jahr. Nachdem sich das eintägige Veranstaltungs-Konzept in diesem Jahr bewährt hat, finden am Samstag, 3. März 2018, erneut die Coburger Energiespartage im Landratsamt Coburg statt. Neben Fachausstellern aus den Bereichen Fliesen und Baustoffe, Zimmerer und Holzbau, Elektroinstallateure, Sanierung, Dämmung und Energieberatung wollen die Klimaschutzakteure einer Pressemitteilung zufolge auch diesmal vor Ort den ganzen Tag lang kostenlose Beratungen und Informationen zum Energiesparen im und rund ums Haus anbieten. Um das Angebot für die Besucher zu erweitern, sind interessierte Firmen der Region Coburg eingeladen, sich mit einem kurzen Steckbrief ihrer Firma und den geplanten Ausstellungsinhalten zu bewerben. Die Inhalte müssen vor allem den Kriterien des Klimaschutzes, der Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit entsprechen. Neben den vorhandenen räumlichen Möglichkeiten entscheidet dann insbesondere die Erfüllung dieser Kriterien über die Teilnahme an den Energiespartagen.

Das Energiespartage-Team würde sich besonders über Unterstützung aus den Gewerken Glas- und Fensterbau sowie Maler, Putzer und Innenausbau freuen. "Bitte senden Sie Ihr Angebot bis zum 21.November 2017 per E-Mail an lisa.guentner@landkreis-coburg.de", fordert Klimaschutzmanagerin Lisa Güntner zur Teilnahme auf. red