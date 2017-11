Interessante Themen für Lehrer

red



Lehrer können den Buß- und Bettag für ihre Fortbildung nutzen. Am 22. November findet der 12. Bad Rodacher Schultag der Schwesternfimen project und Wehrfritz statt. Die anerkannte Lehrerfortbildung steht dieses Jahr unter dem Motto "Schule der Zukunft". In den Räumlichkeiten der Haba-Firmenfamilie sowie in der Gerold-Strobel-Halle in Bad Rodach finden hierzu von 8.15 bis 16.30 Uhr zahlreiche Fachvorträge renommierter Experten aus Wissenschaft und Praxis statt. Zudem werden kreative Mitmach-Workshops, eine Fachausstellung und ein Möbel-Sonderverkauf angeboten. Es werden mehrere Hundert Besucher erwartet. Den Eröffnungsvortrag hält Steffen Quasebarth, es gibt einen Impulsvortrag von Christian Heinz und der Abschlussvortrag kommt von Philipp Reisinger. Weitere sechs Vorträge von Fachreferenten sind geplant. Es gibt einen kostenlosen Bustransfer zwischen den Veranstaltungsorten, einen Büchertisch mit Fachliteratur, persönliche Beratung und Verpflegungsstände. Eine Anmeldung ist über den Link www.servicecenter-wehrfritz.info/fachtage/schule/ möglich.