Integrative Sommer- und Bildungsreise

Der Obst- und Gartenbauverein bietet vom 20. bis 23. Juli eine Sommer- und Bildungsreise in die Wachau an. Als Beitrag zur Inklusion gestalten die Gartenfreunde ihren Jahresausflug als integrativen Ausflug. Mit dabei ist die Abteilung "Offene Behindertenarbeit" des Heilpädagogischen Zentrums Lichtenfels. "Menschen mit und ohne Behinderung sollen schöne Tage erleben", verspricht die Organisatorin Maria Wiehle. Vorgesehen ist ein Zwischenstopp in Passau, bevor die Teilnehmer in Senftenberg ihr Quartier beziehen. Bei einer Rundfahrt steht ein Besuch des Benediktinerklosters Göttweig auf dem Programm sowie eine Schifffahrt von Krems nach Melk mit Besuch der Marillen-Kirchweih auf dem Spitzer Kirchplatz. Die Busabfahrt am 20. Juli in Pfaffendorf ist um 6 Uhr. Auswärtige Teilnehmer werden in ihren Ortschaften abgeholt. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Anmeldungen nimmt Maria Wiehle unter der Rufnummer 09572/2686 oder unter der Telefonnummer 0173/9856980 entgegen. red