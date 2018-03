"Insert Coin" und "No Escape"

"Insert Coin" haben den Kolpingsaal schon vor Jahren in eine Hardrock-Arena verwandelt. Am Samstag, 3. März, tritt die Musikgruppe um 20 Uhr wieder im Kolpinghaus auf. Tonnen von Technik wurden hier von ihnen professionell eingesetzt, zusammen mit Martin Wohlleib und seiner Firma "Starlight Design". Ohne ihn wäre damals, aber auch aktuell die Veranstaltungsreihe "Kulturpuls" in Forchheim nicht machbar gewesen. "Insert Coin" ist Forchheims dienstälteste Band mit 38 Bühnenjahren. Dave Scholler, "Faxe" Backer, Harry Rödel, Thomas Puppich und und Charlie Pichl werden unterstützt von der jungen Forchheimer Band "No Escape". Karten (zehn Euro, ermäßigt acht Euro) gibt es im FT-Servicepoint und unter tickets.infranken.de . red