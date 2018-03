Ins Rutschen geraten

Eine 69-jährige Audi-Fahrerin verlor am Dienstagvormittag bei schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug auf ihrem Weg von Euerdorf in Richtung Bad Kissingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit rutschte sie im Bereich einer Rechtskurve. Beim Versuch, das Fahrzeug zu stabilisieren, verlor sie jedoch die Kontrolle und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und ca. 25 Meter hangabwärts. Im Grabenbereich überfuhr sie noch zwei Leitpfosten und eine Kilometertafel. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Noch während der Unfallaufnahme durch die Polizei Hammelburg kam eine 54-jährige Kia-Fahrerin an der gleichen Örtlichkeit, ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, im Scheitelpunkt einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im Straßengraben zum Liegen. Dabei beschädigte sie einen Leitpfosten und zwei Kurvenschilder. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5000 Euro. pol